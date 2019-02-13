Сидорова выиграла в прыжках с шестом на чемпионате России в помещении

Анжелика Сидорова выиграла соревнования по прыжкам с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.

Сидорова преодолела планку на высоте 4,80 м и одержала победу. Второй стала Ольга Муллина, замкнула тройку Ирина Иванова. Обе прыгуньи показали результат 4,50 м, но Иванова уступила по количеству попыток.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва

Женщины, прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова — 4,80 м.

2. Ольга Муллина — 4,50.

3. Ирина Иванова — 4,50.

Напомним, Сидорова владеет лучшим результатом сезона в мире. На этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Мадриде (Испания) чемпионка Европы 2014 года преодолела планку на высоте 4,91 м.