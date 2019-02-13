ФВПР наказала «Синтез» и «Спартак» после драки ватерполистов

Спортивно-техническая комиссия Федерации водного поло России (ФВПР) по итогам инцидента с дракой ватерполистов казанского «Синтеза» и волгоградского «Спартака» вынесла решение о наказании обоих клубов, сообщает официальный сайт организации.

Комиссия аннулировала результат матча и засчитала обеим командам техническое поражение со счетом 0:5. Федерация оштрафовала клубы на 300 тыс. рублей. К игрокам, принимавшим участие в драке, также применены санкции. По шесть ватерполистов из каждой команды наказаны штрафами и дисквалификациями.

У «Спартака» Михаил Рудай, Василий Еськов, Павел Халтурин заплатят по 10 тысяч рублей штрафа и будут дисквалифицированы на три матча. Еськов с Халтуриным, а также Юрий Чешев, Константин Киселёв, Александр Фёдоров условно дисквалифицированы до конца сезона.

У «Синтеза» штраф в размере 10 тысяч рублей выписан Артёму Одинцову, Алексею Рыжову-Аленичеву, Льву Магомаеву. Одинцов дисквалифицирован на три матча, Рыжов-Аленичев и Магомаев — на два, а Равиль Манафов, Артур Фатахутдинов, Алексей Бугайчук условно дисквалифицированы до конца сезона.

Напомним, матч 11-го тура мужского чемпионата России по водному поло «Синтеза» (Казань) и «Спартака» (Волгоград) был остановлен из-за массовой драки у ворот волгоградского клуба. Арбитры приняли решение не возобновлять игру.