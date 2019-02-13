Путин и Лукашенко в Сочи прокатились на горных лыжах

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко посетили в Сочи горнолыжный курорт во время перерыва в переговорах, сообщает информационный сайт «РИА Новости».

Путин и Лукашенко опробовали два склона, каждый длиной около километра. Катание заняло у президентов около часа.

Фото: РИА Новости

Российский лидер оценил качество трасс как «нормальное».

Туристы курорта выразили сожаление, что главы государств приехали на склон во второй половине дня, поскольку утром снег был лучше. Президент России ответил, что утром они с президентом Беларуси были заняты.

Один из посетителей горнолыжного центра поинтересовался у российского президента, пробовал ли он силы на сноуборде. «Нет, может быть, в следующий раз. Лыжи благороднее», — сказал Путин.