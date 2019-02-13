Норвегия просит перенести конгресс FIS из Таиланда из-за связи с секс-индустрией

Президент Лыжного союза Норвегии, член FIS Эрик Росте потребовал перенести конгресс Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), который пройдёт в Паттайе (Таиланд) в 2020 году, в другое место из-за связи страны и города с секс-индустрией.

Росте добился повторных выборов места проведения конгресса. Но делегаты FIS вновь проголосовали за Паттайю.

«Я разочарован. FIS подаёт абсолютно неправильный сигнал. Не люблю спорить, но в данном случае уверен, что решение совершенно неверное. Все из-за того, что Паттайя уже долгие годы ассоциируется только с секс-индустрией. Поэтому я хотел, чтобы конгресс проходил в другом месте. Организация не должна ставить себя в такое неловкое положение. Это вредит нашей репутации, и все хорошие и правильные решения, которые мы примем на конгрессе, будут омрачены местом проведения», – приводит слова Росте NRK.

Ранее некоммерческая экологическая организация Protect Our Winters составила петицию с требованием отправить в отставку президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера за отрицание последствий глобального потепления.