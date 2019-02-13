Никитин и Аплачкина — победители чемпионата России в помещении в беге на 3000 м

Владимир Никитин и Светлана Аплачкина выиграли соревнования в беге на 3000 метров на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.

Никитин пересёк финишную черту первым с результатом 7 минут 47,18 секунды. Второе место занял Евгений Рыбаков (7.52,31), замкнул тройку сильнейших Максим Якушев (7.52,48).

Аплачкина одержала победу, пробежав дистанцию за 8 минут 54,06 секунды. Серебряным призёром соревнований стала Екатерина Ишова (9.04,08), Ульяна Аввакуменкова (9.08,65) — третья.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва

Мужчины, бег на 3000 м

1. Владимир Никитин — 7.47,18.

2. Евгений Рыбаков — +5,13.

3. Максим Якушев — +5,30.



Женщины, бег на 3000 м

1. Светлана Аплачкина — 8.54,06.

2. Екатерина Ишова — +10,02.

3. Ульяна Аввакуменкова — +14,59.