Российские бадминтонисты стартовали с победы над Англией на ЧЕ в миксте

Российские бадминтонисты в стартовом матче чемпионата Европы среди смешанных команд в Копенгагене (Дания) со счётом 3-2 обыграли сборную Англии.

Екатерина Болотова и Владимир Иванов в двух партиях переиграли Маркуса Эллиса и Лорен Смит со счётом 21:15, 26:24. Евгения Косецкая в трёх сетах взяла верх над Хлоэ Бёрч — 21:18, 18:21, 21:19. Владимир Иванов и Иван Созонов в двух сетах нанесли поражение Маркусу Эллису и Крису Лангриджу — 21:17, 21:12.

Владимир Мальков в двух сетах уступил Тоби Пенти — 18:21, 16:21. Екатерина Болотова и Алина Давлетова проиграли Бёрч и Смит в двух партиях со счётом 17:21, 17:21.

Завтра, 14 февраля, сборная России встретится с командой Германии, которая обыграла ирландцев со счётом 4-1.

Чемпионат Европы среди смешанных команд завершится в воскресенье, 17 февраля.