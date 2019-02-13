«Спартак» разгромил «Сунгуль» и вышел в «Финал четырёх» Кубка России по гандболу

Московский «Спартак» в домашнем матче 1/4 финала Кубка России по гандболу разгромил «Сунгуль» (Снежинск) и вышел в «Финал четырёх» турнира.

Самым результативным игроком встречи в составе обеих команд стал правый крайний «Спартака» Дмитрий Ковалёв, отличившийся 9 раз.

Гандбол. Кубок России. Мужчины

1/4 финала, Москва



«Спартак» (Москва) — «Сунгуль» (Снежинск) — 38:27 (19:12).

«Спартак»: Николай Сорокин (2/19, 10%), Никита Никулин (5/14, 35%); Дмитрий Ковалёв — 9, Уробонас Миндаугас — 8, Александр Деревень — 6, Евгений Цахариас — 5, Роман Слайков — 4, Александр Южбабенко — 2, Михаил Виноградов, Илья Рябов, Дмитрий Шелестюков, Лев Целищев — по 1.

«Спартак» стал последним клубом, отобравшимся в «Финал четырёх» Кубка России. В эту стадию также вышли «Чеховские медведи», «Каустик» и СКИФ.

Решающие матчи турнира пройдут с 16 по 17 марта.