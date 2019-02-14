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Яблоков лидирует после короткой программы на Европейском олимпийском фестивале

Яблоков лидирует после короткой программы на Европейском олимпийском фестивале
Другие / Фигурное катание

Российский фигурист Илья Яблоков лидирует после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта в Сараево (Босния и Герцеговина).

Россиянин занимает первое место с результатом 74,76 балла. Вслед за ним располагается Михаил Селевко (68,31) из Эстонии. Латвийский фигурист Ким Георг Павлов — третий (59,80).

Фигурное катание. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина
Юноши, короткая программа
1. Илья Яблоков (Россия) – 74,76.
2. Михаил Селевко (Эстония) – 68,31.
3. Ким Георг Павлов (Латвия) – 59,80.
4. Евгений Пузанов (Беларусь) – 57,04.
5. Андреас Нордбек (Швеция) – 56,95.
6. Андрей Кокура (Украина) – 55,98.

Произвольную программу фигуристы представят в четверг, 14 февраля, в 20:10 мск.

Ранее Анна Щербакова выиграла короткую программу в соревнованиях среди девушек.

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