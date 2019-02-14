ВАДА объявило о несоответствии кодексу Антидопингового комитета КНДР

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило, что Антидопинговый комитет Корейской Народно-Демократической Республики не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает официальный сайт организации.

Решение было принято исходя из рекомендации исполкому ВАДА от независимого комитета по соответствию от 20 сентября 2018 года. Антидопинговому комитету КНДР было дано четыре месяца для устранения несоответствий, связанных с реализацией программы тестирования спортсменов.

21 января 2019 года КНДР не смогла устранить проблемы. В результате ВАДА направило Антидопинговому комитету КНДР официальное уведомление о несоответствии. Агентство Северной Кореи имело 21 день после даты получения извещение, чтобы оспорить вердикт ВАДА о несоответствии. Поскольку Антидопинговый комитет КНДР не оспаривал решение ВАДА о несоответствии кодексу организации, то фактически агентство страны согласилось с вердиктом.

Следовательно, с потерей статуса соответствия кодексу ВАДА некоторые или все действия Антидопингового комитета КНДР, связанные с тестированием, подлежат надзору со стороны утвержденной третьей стороны (Китайского антидопингового агентства) за счёт Антидопингового комитета КНДР.