Россиянки получили стартовые номера на спринтерскую гонку в Солт-Лейк-Сити

В Канаде были цветочки… Этап Кубка мира по биатлону в США под угрозой срыва

Прогноз погоды в Солт-Лейк-Сити внушает ужас. Биатлонисты и их тренеры мечутся между городами в поисках своего оружия. Веселье продолжается.