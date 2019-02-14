Россиянки получили стартовые номера на спринтерскую гонку в Солт-Лейк-Сити

Сегодня, 14 февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 21:15 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Лариса Куклина, получившая шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Маргарита Васильева (11-й), Ульяна Кайшева (27-й), Валерия Васнецова (32-й), Лейсан Бикташева (61-й) и Кристина Ильченко (72-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 21-й. Её соотечественница Лиза Виттоцци, занимающая второе место с отставанием в 5 очков, выйдет на старт 20-й. Всего для участия в гонке заявлены 86 биатлонисток, сообщает официальный сайт IBU.
Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится 17 февраля.
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