Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Сегодня, 14 февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

Старт будет дан в 21:15 мск.



Первой из россиянок в гонку должна отправиться Лариса Куклина, получившая шестой стартовый номер. Однако её участие в соревнованиях под вопросом. На гонку также заявлены Маргарита Васильева (11-й), Ульяна Кайшева (27-й), Валерия Васнецова (32-й), Лейсан Бикташева (61-й) и Кристина Ильченко (72-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 21-й. Её соотечественница Лиза Виттоцци, занимающая второе место с отставанием в 5 очков, выйдет на старт 20-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.

Куклина, вероятно, пропустит спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити