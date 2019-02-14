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Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Другие / Биатлон

Сегодня, 14 февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

Старт будет дан в 21:15 мск.

Первой из россиянок в гонку должна отправиться Лариса Куклина, получившая шестой стартовый номер. Однако её участие в соревнованиях под вопросом. На гонку также заявлены Маргарита Васильева (11-й), Ульяна Кайшева (27-й), Валерия Васнецова (32-й), Лейсан Бикташева (61-й) и Кристина Ильченко (72-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 21-й. Её соотечественница Лиза Виттоцци, занимающая второе место с отставанием в 5 очков, выйдет на старт 20-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.

Куклина, вероятно, пропустит спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
Кубок мира по биатлону. Восьмой этап. Женский спринт. LIVE
События 14 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
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