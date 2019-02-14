Девушка Логинова стартует последней в спринте на этапе КМ по биатлону в США

Сегодня, 14 февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 21:15 мск.

Последний, 86-й, стартовый номер получила украинская биатлонистка Мария Кручова, которая является девушкой россиянина Александра Логинова. Для 23-летней спортсменки предстоящая гонка будет дебютной в Кубке мира.

В составе сборной Украины в Солт-Лейк-Сити также выступят Яна Бондарь, Юлия Джима и Надежда Белкина.

Участие в этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити также должна был принять олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная, однако она испытывает проблемы со здоровьем. Спортсменка отправилась в Киев на обследование.

Этап в Солт-Лейк-Сити завершится 17 февраля.

