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Васильева: после прилёта в США спала 23 часа. Меня будили, чтобы я хоть поела

Васильева: после прилёта в США спала 23 часа. Меня будили, чтобы я хоть поела
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Маргарита Васильева оценила состояние после перелёта в Солт-Лейк-Сити (США), где сегодня, 14 февраля, стартует восьмой этап Кубка мира.

«Спала 23 часа после прилёта в США. Меня будили, чтобы я хоть поела или сходила в магазин. В целом тут всё похоже на Оберхоф, ужасный ветер на рубеже и по всей трассе, местность открытая и ещё постоянный дождь со снегом. Высота тут 1600 метров, пульс повышается сам собой, даже без ускорений», — приводит слова Васильевой сайт «Матч ТВ».

Васильева в спринтерской гонке стартует под 11-м номером. Первой из россиянок в гонку отправится Лариса Куклина, получившая шестой стартовый номер. В гонке также выступят Ульяна Кайшева (27-й), Валерия Васнецова (32-й), Лейсан Бикташева (61-й) и Кристина Ильченко (72-й).

Россиянки получили стартовые номера на спринтерскую гонку в Солт-Лейк-Сити
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