Малиновский выиграл спринт в отборе на юниорский чемпионат Европы по биатлону

В Саранске продолжаются юниорские соревнования по биатлону, которые являются отборочными на первенство Европы. В спринтерских гонках победы одержали Анастасия Гореева и пятикратный победитель первенства мира Игорь Малиновский, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.



Биатлон. Всероссийские соревнования. Саранск

Спринт. 10 км. Юниоры

1. Игорь Малиновский (Омская область — Камчатский край) — 28.23,3 (2).

2. Никита Матвеев (Новосибирская область) — +15,6 (2).

3. Александр Бектуганов (Пермский край) — +24,5 (1).



Спринт, 7,5 км. Юниорки

1. Анастасия Гореева (Московская область) — 28.29,4 (6).

2. Алина Клевцова (Свердловская область) — +18,1 (4).

3. Ксения Довгая (ХМАО) — +30,7 (4).

Ранее победы в индивидуальных гонках одержали Андрей Кричун и Ксения Жужгова.