Лессер: моя винтовка потерялась. Боже, благослови Америку!

Двукратный чемпион мира 2015 года в гонке преследования и эстафете, трёхкратный призёр Олимпийских игр немецкий биатлонист Эрик Лессер в преддверии старта восьмого этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) сообщил о пропаже винтовки. Оружие не прибыло вместе с остальным багажом спортсмена.
«Моя винтовка потерялась. Теперь придётся покупать новую в Wallmart. Боже, благослови Америку!» – написал Лессер в своём «инстаграме».
Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.
Лидером общего зачёта у мужчин является норвежец Йоханнес Бё. Лессер занимает 32-е место.
В Канаде были цветочки… Этап Кубка мира по биатлону в США под угрозой срыва
Прогноз погоды в Солт-Лейк-Сити внушает ужас. Биатлонисты и их тренеры мечутся между городами в поисках своего оружия. Веселье продолжается.