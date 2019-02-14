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Лессер: моя винтовка потерялась. Боже, благослови Америку!

Лессер: моя винтовка потерялась. Боже, благослови Америку!
Другие / Биатлон

Двукратный чемпион мира 2015 года в гонке преследования и эстафете, трёхкратный призёр Олимпийских игр немецкий биатлонист Эрик Лессер в преддверии старта восьмого этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) сообщил о пропаже винтовки. Оружие не прибыло вместе с остальным багажом спортсмена.

«Моя винтовка потерялась. Теперь придётся покупать новую в Wallmart. Боже, благослови Америку!» – написал Лессер в своём «инстаграме».

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.

Лидером общего зачёта у мужчин является норвежец Йоханнес Бё. Лессер занимает 32-е место.

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