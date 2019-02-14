Чепиков: выступление Логинова в этом сезоне позволяет рассчитывать на медали ЧМ

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал решение Александра Логинова выступить на этапах Кубка мира в Канаде и США.

«Ситуация с Логиновым была неоднозначной: с одной стороны, лучше было целенаправленно готовиться к чемпионату мира через сбор в Риднау и чемпионату Европы в Минске, с другой — шанс побороться с Фуркадом за второе место в общем зачёте Кубка мира диктовал Александру необходимость лететь за океан. В итоге он посоветовался с тренерами и сам изъявил желание отправиться в Северную Америку.

Не секрет, что Логинов — наша главная надежда на чемпионате мира. Его успешное выступление в этом сезоне позволяет рассчитывать на медали. Надеюсь, остальные ребята и девушки также порадуют хорошими результатами. Но среди них тренерам ещё предстоит выбор по итогам сбора и чемпионата Европы, который по составу может оказаться не слабее североамериканских этапов Кубка мира. Не говоря уже про психологическую составляющую. В Беларуси наверняка ажиотаж будет выше и болельщиков придёт больше, чем в Канаде и США. То есть ожидается атмосфера, приближенная к тому, что наших спортсменов ждёт на чемпионате мира. И важно посмотреть, как они морально готовы выступать в таких условиях", — цитируют Чепикова «Известия».

Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.