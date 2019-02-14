Привалов: стрельба у Логинова необдуманная

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов прокомментировал решение Александра Логинова выступить на этапах Кубка мира в Канаде и США. Восьмой этап Кубка мира стартует в Солт-Лейк-Сити (США) сегодня, 14 февраля.

«Поездка в Канаду и США была нужна не только Логинову в его борьбе за второе место. Важно ещё учитывать командный рейтинг в общем зачёте Кубка наций. Да, мы сейчас идём там третьими, но нужно ещё удержать эту позицию. Поэтому было рискованно отправлять в Америку одну молодёжь — нужны были и опытные ребята вроде Логинова и Гараничева. Тем более оба сами изъявили желание поучаствовать в североамериканских этапах.

Обычно акклиматизация после таких длинных перелётов длится около 10 дней. Поэтому в США стоит ждать более увлекательных гонок, чем в Канаде. А у Логинова до чемпионата мира в Эстерсунде будет время на восстановление. Вопрос в том, как ему распределят нагрузку на чемпионате Европы. Саше важно также улучшить свою стрельбу. Она у него рискованная — и такой метод имеет право на существование. Но необдуманная. Возможно, стоит чуть поступиться скорострельностью в пользу качества работы на огневом рубеже.

Здесь трудность не только в том, что сами старты проходили в морозы, но и в том, что тренироваться приходилось в совершенно непригодных условиях. Конечно, можно выкрутиться и в таких обстоятельствах. В наше время, например, готовились, чередуя забеги на 5 км и отжимания. Это давало возможность хоть как-то регулировать своё состояние при такой погоде. Но всё равно на состоянии спортсменов подобный форс-мажор сказывается. Это может усложнить выступление в Штатах. Главное, чтобы сейчас была нормальная температура, чтобы все вернулись в Европу перед чемпионат мира, избежав проблем со здоровьем", — цитируют Привалова «Известия».

Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.