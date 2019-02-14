Лессер — о найденной винтовке: моя красавица вернулась!

Двукратный чемпион мира 2015 года в гонке преследования и эстафете, трёхкратный призёр Олимпийских игр немецкий биатлонист Эрик Лессер сообщил, что его потерянная винтовка нашлась. Ранее спортсмен рассказал о пропаже оружия в преддверии старта восьмого этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Изначально винтовка не прибыла вместе с остальным багажом биатлониста.

«Моя красавица вернулась! Она добралась без царапин и трещин», — написал Лессер в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Эрика Лессера.

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.