Драчёв: за океаном хотят развивать биатлон, но пока там человек 200 зрителей

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил особенности североамериканских этапов Кубка мира, а также прокомментировал выступление Александра Логинова. Восьмой этап Кубка мира стартует в Солт-Лейк-Сити (США) сегодня, 14 февраля.

«К морозам тоже надо быть готовыми. Это другие парафины, другая подготовка лыж. На американском этапе будет уже 8-10 градусов тепла. Такие резкие скачки, но к ним тоже надо быть готовыми. Мы сознательно разбили команду на две части, понимая, что на североамериканские этапы нам нужно было обязательно ехать, без них никак. Это пять гонок, которые идут в зачёт Кубка наций. В тяжелейших условиях ребята и Александр Логинов в личной гонке завоевали две бронзы. Болезнь Морозовой и Куклиной помешали женской команде в эстафете, но ничего страшного. Это такой был испытательный этап, справитесь или нет. Уверен, что Саша расстроился после известий об отменённом спринте, он настраивался на хорошую борьбу.



У него будет немного времени восстановиться, но Кубок мира важен. Мы понимаем, что общий зачёт уже выиграть сложно, но всё-таки он шёл и бился, потому что шансы у него были высокие. Сейчас Логинов вернулся на второе место — а это очень важно и для него, и для команды. После этапа дадим ему отдохнуть. Возможно, он восстановится и вернётся в нормальный режим сна, тогда Саша сможет быть готовым к чемпионату Европы, ведь у него есть индивидуальная квота на турнир в Беларуси», — цитирует Драчёва сайт «Матч ТВ».

Глава СБР также выразил уверенность, что календарь Кубка мира не нужно сокращать.



«Сокращать не надо, но поменять местами этапы желательно, чтобы это было не перед чемпионатом мира. Здесь красивейшие места. Плюс это всё-таки Кубок мира, а не Европы, поэтому проводить надо и там. Но всё-таки время надо выбрать более правильное, чтобы всем было удобно, все сборные приехали бы полными составами на финальные этапы. Понятно, что пока там не всё как в Европе, у них нет практики проведения соревнований. Пока там 200 человек зрителей. Приехав в ту же Тюмень или Ханты-Мансийск, мы получим 40-50 тысяч зрителей. Но в Северной Америке хотят развивать биатлон», — сказал Драчёв.

Драчёв примет участие в «Гонке легенд»