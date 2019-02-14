Аввакумова о планах сменить гражданство: вообще-то, я собралась на Кубок России

Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, с 2017 года выступавшая за команду Южной Кореи, прокомментировала информацию о том, что она вновь планирует сменить спортивное гражданство.

«Эмм… Вообще-то, я собралась ехать на Кубки России. Но спасибо за идею, я подумаю», – написала Аввакумова в своём «инстаграме».

Ранее портал Chosun сообщил, что 28-летняя спортсменка не смогла адаптироваться к жизни в Южной Корее и находится в поиске другой сборной. За сборную Южной Кореи Екатерина дебютировала 7 января 2017 года на этапе Кубка IBU в Валь-Мартелло, где заняла 37-е место в спринте.

Аввакумова — серебряный призёр зимней Универсиады, чемпионка России, неоднократная победительница этапов Кубка России, чемпионка мира по летнему биатлону.