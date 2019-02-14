Тюмень подаст заявку на проведение биатлонной Гонки чемпионов в 2020 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал решение исполкома Международного союза биатлонистов отклонить предложение о проведении Гонки чемпионов в Тюмени.

«Ничего оспаривать не будем, думаю, поздновато влиять на этот процесс. На следующий год заранее заявимся, чтобы это было произведено в плановом режиме.



Уверены, что такое решение будет принято, и мы как всегда проведём соревнования на отличном уровне. Биатлонная инфраструктура и так востребована. Наши биатлонисты в топе, интерес россиян к биатлону не уменьшается, а только растёт», — приводит слова Моора ТАСС.



В декабре 2018 года состоялась рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва. На ней было принято решение, что СБР поддержит заявку Тюмени на проведение Гонки чемпионов.

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