Куклина, вероятно, пропустит спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Российская биатлонистка Лариса Куклина, вероятнее всего, пропустит спринтерскую гонку на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая состоится сегодня, 14 февраля. Об этом в программе «Все на Матч» сообщил корреспондент Андрей Романов.

Куклина получила шестой стартовый номер. На гонку также заявлены Маргарита Васильева (11-й), Ульяна Кайшева (27-й), Валерия Васнецова (32-й), Лейсан Бикташева (61-й) и Кристина Ильченко (72-й).

На минувшей неделе Лариса Куклина из-за проблем со здоровьем пропустила этап Кубка мира в Кэнморе (Канада). Спортсменка в своём «инстраграме» сообщила, что ей предстоит пройти «недельный курс антибиотиков».



Женская спринтерская гонка в Солт-Лейк-Сити начнётся в 21:15 мск.

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