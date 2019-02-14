Васнецова: не назову стадион в Солт-Лейк-Сити олимпийским, просто какое-то поле

Российская биатлонистка Валерия Васнецова оценила условия, в которых пройдёт восьмой этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Сегодня, 14 февраля, состоится женская спринтерская гонка. Васнецова получила 32-й стартовый номер.



«По прилёту мы рано обрадовались хорошей погоде, по трассе очки в сильном снегу залипают сильно и непонятно вообще, куда едешь. В Оберхофе было хуже, но ко всему нужно привыкать. Стадион? Не назову его олимпийским, просто какое-то поле. Наверное, сейчас поставят трибуны и дух соревнований будет чувствоваться», — приводит слова Васнецовой сайт «Матч ТВ».

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.