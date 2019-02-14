Й. Бё: трасса в Солт-Лейк-Сити — худшая из тех, что я видел

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил условия, в которых пройдёт восьмой этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

«На первом круге я был просто шокирован. Это худшая трасса, которую я видел. На втором круге я чувствовал себя лучше, но поначалу всё было ужасно.

Трасса сразу же идёт строго вверх, никакой равнины. Мы просто наедаемся. Уровень молочной кислоты на высоте 1700 будет рекордным. Думаю, эта трасса была создана для Бьорндалена. Гонки здесь будут непростыми, но это отличное испытание», — цитирует лидера общего зачёта Кубка мира NRK.



Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.