Винтовки норвежских биатлонистов Бьонтегорда и Калкенберг потерялись

Представители сборной Норвегии по биатлону Эрленд Бьонтегорд и Эмили Охейм Калкенберг не получили свои винтовки по прибытии в Солт-Лейк-Сити (США), где сегодня, 14 февраля, стартует восьмой этап Кубка мира. Ранее о пропаже винтовки сообщил немец Эрик Лессер, но оружие вскоре было доставлено.

«Я провёл хорошую тренировку с запасной винтовкой. Обычно с багажом не бывает проблем, и в этот раз дело скорее в авиакомпании, а не в плохом планировании.

Мы рады наконец выбраться из мороза. Трасса в Солт-Лейк-Сити очень сложная. Но хорошо, что здесь так же будет ветрено, как в Эстерсунде», — приводит слова Бьонтегорда NRK.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится 17 февраля. Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.