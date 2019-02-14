Стал известен состав сборной Украины по биатлону на чемпионат Европы

Генеральный секретарь Федерации биатлона Украины Роман Бондарук огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Раубичах (Беларусь) с 20 по 24 февраля, сообщает Biathlon.com.ua.



Биатлон. Чемпионат Европы. Состав сборной Украины

Женщины

Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина

Ольга Абрамова.

Мужчины

Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Сергей Семёнов, Артём Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.



В программе чемпионата Европы — индивидуальные гонки, две смешанных эстафеты, а также спринты и гонки преследования. Квота нашей команды на каждый старт — 6 участников. Спортсмены сборной Украины, которые принимают участие в гонках восьмого этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, прилетят в Раубичи 19 февраля и в индивидуальных гонках выступать не будут.