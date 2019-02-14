Шипулин оценил трассу, на которой пройдёт лыжный марафон «Европа-Азия»

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин посетил трассу, на которой пройдёт лыжный марафон «Европа-Азия». Соревнования состоятся 9 марта.



«Выехали сегодня в лес с очень важной миссией – просмотреть трассы перед традиционным марафоном «Европа-Азия». В этом году два круга по 35 километров, скорее всего, будут проложены вокруг «Хрустальной». А вот на следующий год уже наметили трассу от Первоуральска до Екатеринбурга. Трасса действительно должна получиться прекрасной. В общем, будем работать и сделаем всё, чтобы наши лыжники были довольны!» – написал Шипулин.

Пост доступен в «инстаграме» Антона Шипулина.

В декабре 2018 года Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Антон — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.