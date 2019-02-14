Оглашён состав мужской сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Норвегии объявил состав мужской команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта, сообщает Dagbladet.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд. Состав мужской сборной Норвегии

Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд.

Соревнования в Эстерсунде откроются смешанной эстафетой. Затем состоятся спринтерские гонки, гонки преследования, индивидуальные гонки, сингл-микст, эстафеты и масс-старты.

Сегодня, 14 февраля в Солт-Лейк-Сити (США) стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.