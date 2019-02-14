Сорокина: в Солт-Лейк-Сити не лучшие условия для проведения этапов Кубка мира

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года, победительница этапа Кубка мира по биатлону Наталья Сорокина оценила условия, в которых пройдёт восьмой этап Кубка мира.
«Я была в Солт-Лейк-Сити достаточно давно, и, видимо, там ничего не изменилось. Там условия не самые лучшие для проведения этапов Кубка мира, они не учли прошлый опыт спустя столько лет. Но желаю девушкам и ребятам, чтобы они были в хорошей форме и провели эти гонки с хорошим настроением», — цитирует Сорокину сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, восьмой этап Кубка мира по биатлону состоится в Солт-Лейк-Сити в период с 14 по 18 февраля. По итогам семи этапов мужской общий зачёт Кубка мира возглавляет норвежец Йоханнес Бё, женский — итальянка Доротея Вирер.
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