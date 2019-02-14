Вторая сборная Удмуртии выиграла смешанную эстафету на соревнованиях в Саранске

В Саранске завершились юниорские соревнования по биатлону, которые являлись отборочными на первенство Европы. Вторая команда Удмуртии одержала победу в смешанной эстафете, а в сингл-миксте лучшими стали Ярослава Первакова из Татарстана и Всеволод Кондрашов из Башкортостана, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России

Биатлон. Всероссийские соревнования. Саранск

Смешанная эстафета. 2×6+2×7,5 км

1. Удмуртия-2 (Кристина Егорова, Анастасия Кайшева, Ильназ Мухамедзянов, Александр Мяконький) — 1:22.33,2 (0+10).

2. Тюменская область-2 (Дарья Сидорова, Александра Бацина, Анлрей Вьюхин, Степан Парфёнов) — +58,1 (0+10).

3. Мордовия (Анастасия Халиуллина, Алина Юдина, Николай Димитриев, Кирилл Ануфриев) — +1.12,8 (0+9).

Одиночная смешанная эстафета, 6 + 7,5 км

1. Татарстан — Башкортостан (Ярослава Первакова, Всеволод Кондрашов) — 46.53,5 (1+9).

2. Красноярский край (Екатерина Понеделко, Антон Подзоров) — +2.07,0 (1+5).

3. Ленинградская область — Коми (Юлия Лапина, Евгений Сидоров) — +2.27,9 (1+14).