Мурашов: после победы на ЧМ прочитал парочку комментариев и статей и уснул

Чемпион мира 2019 года по конькобежному спорту Руслан Мурашов поделился впечатлениями от победы на мировом первенстве.



«Эмоции неописуемые, было очень радостно. Было очень много болельщиков в Инцелле по сравнению с Кубком мира. Огромное количество голландцев и норвежцев. Бешеная публика, конечно! Жалко, что не нас так поддерживали. Впечатления остались только радостные и позитивные.



Первые два сбора в сезоне я пропустил — дала о себе знать моя старая травма паха, которую я получил в 2016 году. Очень много было различных диагнозов. Так до конца и непонятно, что за травма. Боль в нервных окончаниях, что-то такое. При старте возникает резкая боль в паху, которая ограничивает движения.



Сейчас травма уже как хроническая, поэтому приходится немного ограничивать движения правой ноги. У меня даже нагрузка перешла на левую ногу. Она и болела, но у спринтеров эта проблема частая. Я с ней психологически на ты. На чемпионате мира травме я не придавал особого значения, настраивался только на быстрый бег.



Пока я не чувствую бешеного ажиотажа вокруг себя. А может быть, для меня это нормально. После своего забега прочитал парочку позитивных комментариев, статей, интервью. Обрадовался и спокойно уснул», — цитирует Мурашова News.ru.

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