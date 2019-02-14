Васнецова — критикам: приглашаю принять участие в спринте вместо меня!

Российская биатлонистка Валерия Васнецова обратилась к своим критикам перед сегодняшним спринтом на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

«Внимание! Важный пост для всех диванных и многознающих любителей биатлона! 14 февраля, в День всех влюблённых (а мы ведь так сильно любим друг друга), состоится спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити!

Всех желающих, кто настоятельно рекомендовал мне больше никогда не брать в руки оружие и забыть про спорт, приглашаю принять участие вместо меня! А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырного «принглса» и «искренне» вас поддерживать.



Вы получите массу эмоций и невероятных ощущений. Вы почувствуете, как с каждым метром дистанции отказывает каждая часть вашего тела, ощутите приятный вкус крови и невероятное жжение в лёгких, ваши слюнки станут вязкими и буду вываливаться изо рта, мило развеваясь по ветру. А ваши пальчики так подмёрзнут, что потом вы почувствуете приятное ощущение того, как будто с вас сдирают ногти.



You are welcome, my friends!» — написала Васнецова в своём «инстаграме».

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