Лыжница Баранова выиграла серебро в спринте на Европейском олимпийском фестивале

Российская лыжница Алёна Баранова заняла второе место в спринте классическим стилем на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина). Золотую медаль выиграла представительница Польши Моника Скиндер. Третьей стала норвежка Сигрид Лесет Фёйен.

В финальный забег прошла ещё одна россиянка Екатерина Евтягина, которая показала пятый итоговый результат.

Лыжные гонки. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина

Девушки, спринт, классический стиль

1. Моника Скиндер (Польша).

2. Алёна Баранова (Россия).

3. Сигрид Лесет Фёйен (Норвегия)...

5. Екатерина Евтягина (Россия)...

15. Эльвира Канаева (Россия)...

30. Екатерина Мегедь (Россия).

Ранее Баранова стала серебряным призёром соревнований в гонке на 5 км свободным стилем.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14-18 лет завершится 16 февраля.