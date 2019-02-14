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Максимов и Волков — призёры лыжного спринта на Европейском олимпийском фестивале

Максимов и Волков — призёры лыжного спринта на Европейском олимпийском фестивале
Другие / Лыжный спорт

Российские лыжники Артём Максимов и Сергей Волков стали серебряным и бронзовым призёрами соответственно в спринте классическим стилем на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина). Победителем соревнований стал норвежец Андреас Бергсланн.

Лыжные гонки. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина
Юноши, спринт, классический стиль
1. Андреас Бергсланн (Норвегия).
2. Артём Максимов (Россия).
3. Сергей Волков (Россия)...
21. Владимир Рыбкин (Россия)...
49. Егор Лончаков (Россия)…

В активе сборной России по лыжным гонкам четыре медали. Ранее Алёна Баранова выиграла две серебряные медали — в гонке на 5 км свободным стилем и спринте.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14-18 лет завершится 16 февраля.

Лыжница Баранова выиграла серебро в спринте на Европейском олимпийском фестивале
Лыжница Баранова завоевала серебро на олимпийском фестивале в Сараево
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