Максимов и Волков — призёры лыжного спринта на Европейском олимпийском фестивале

Российские лыжники Артём Максимов и Сергей Волков стали серебряным и бронзовым призёрами соответственно в спринте классическим стилем на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина). Победителем соревнований стал норвежец Андреас Бергсланн.
Лыжные гонки. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина
Юноши, спринт, классический стиль
1. Андреас Бергсланн (Норвегия).
2. Артём Максимов (Россия).
3. Сергей Волков (Россия)...
21. Владимир Рыбкин (Россия)...
49. Егор Лончаков (Россия)…
В активе сборной России по лыжным гонкам четыре медали. Ранее Алёна Баранова выиграла две серебряные медали — в гонке на 5 км свободным стилем и спринте.
Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14-18 лет завершится 16 февраля.