Шипулин стал амбассадором «Калашников Спорт»

Олимпийский чемпион 2014 года биатлонист Антон Шипулин стал амбассадором бренда «Калашников Спорт». Об этом стало известно во время подписания соглашения между концерном «Калашников» и правительством Удмуртии о создании нового спортивного оператора.

«Для того чтобы развивать бренд «Калашников Спорт» и продвигать идею любительского спорта, мы будем привлекать людей из мира спорта. Сегодня я рад сообщить, что в течение последнего часа нам удалось договориться с ещё одним известнейшим спортсменом, который станет амбассадором «Калашников Спорт», — это Антон Шипулин. Уже в ближайшее время он присоединится к нашей команде», — отметил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.



Руководитель спортивных проектов концерна «Калашников» Иван Черезов отметил, что новый проект призван повысить уровень вовлечённости населения Удмуртии в занятия такими дисциплинами, как бег, триатлон, биатлон, лыжные гонки, стрельба, киберспорт. Спортивные мероприятия рассчитаны на участников с разным уровнем подготовки: от любителей до профессионалов.