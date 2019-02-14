«Чеховские медведи» победили «Пермских медведей» в гандбольной Суперлиге

Гандболисты «Чеховских медведей» в гостевом матче чемпионата России среди команд Суперлиги переиграли «Пермских медведей» со счётом 31:21.



Гости выиграли оба тайма в матче. Первый закончился со счётом 15:9 в пользу команды из Чехова, второй — со счётом 16:12.



Это 12-я победа «Чеховских медведей» при двух ничьих и двух поражениях в нынешнем сезоне. Команда набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Пермские медведи» (7 побед, 1 ничья, 6 поражений) — на седьмом месте.



Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига



«Пермские медведи» (Пермь) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 21:31 (9:15)



Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.