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«Чеховские медведи» победили «Пермских медведей» в гандбольной Суперлиге

«Чеховские медведи» победили «Пермских медведей» в гандбольной Суперлиге
Другие / Гандбол

Гандболисты «Чеховских медведей» в гостевом матче чемпионата России среди команд Суперлиги переиграли «Пермских медведей» со счётом 31:21.

Гости выиграли оба тайма в матче. Первый закончился со счётом 15:9 в пользу команды из Чехова, второй — со счётом 16:12.

Это 12-я победа «Чеховских медведей» при двух ничьих и двух поражениях в нынешнем сезоне. Команда набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Пермские медведи» (7 побед, 1 ничья, 6 поражений) — на седьмом месте.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

«Пермские медведи» (Пермь) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 21:31 (9:15)

Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.

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