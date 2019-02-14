Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Меньков, Лукьяненко, Акименко и Афонин одержали победы на ЧР по лёгкой атлетике

Меньков, Лукьяненко, Акименко и Афонин одержали победы на ЧР по лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика

Александр Меньков выиграл соревнования по прыжкам в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении. Турнир проходит в Москве.

Меньков показал результат 8,22 м. Второе место занял Анатолий Ряполов (7,90 м), третьим стал Артём Примак (7,76).

В соревнованиях по прыжкам с шестом победил Евгений Лукьяненко, его результат — 5,50 м. Вторым стал Георгий Горохов, который покорил ту же высоту, но затратив больше попыток. Бронзу взял Денис Акиньшин (5,45).

В прыжках в высоту победил Михаил Акименко (2,30 м). Второе место занял Илья Иванюк (2,26), третье — Даниил Цыплаков (2,26).

В толкании ядра первым стал Максим Афонин с результатом 20,70 м. Второе место занял Константин Лядусов (19,88), третье — Максим Сидоров (19,66).

К. Шабанов и Аглицкая победили на чемпионате России в беге на 60 м с барьерами
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент