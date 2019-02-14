Меньков, Лукьяненко, Акименко и Афонин одержали победы на ЧР по лёгкой атлетике

Александр Меньков выиграл соревнования по прыжкам в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении. Турнир проходит в Москве.



Меньков показал результат 8,22 м. Второе место занял Анатолий Ряполов (7,90 м), третьим стал Артём Примак (7,76).

В соревнованиях по прыжкам с шестом победил Евгений Лукьяненко, его результат — 5,50 м. Вторым стал Георгий Горохов, который покорил ту же высоту, но затратив больше попыток. Бронзу взял Денис Акиньшин (5,45).

В прыжках в высоту победил Михаил Акименко (2,30 м). Второе место занял Илья Иванюк (2,26), третье — Даниил Цыплаков (2,26).



В толкании ядра первым стал Максим Афонин с результатом 20,70 м. Второе место занял Константин Лядусов (19,88), третье — Максим Сидоров (19,66).