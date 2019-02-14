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Щербакова выиграла золото на Европейском олимпийском фестивале

Щербакова выиграла золото на Европейском олимпийском фестивале
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла женские одиночные соревнования на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево.

По сумме короткой и произвольной программ Щербакова набрала 202,79 балла. Второе место заняла итальянка Лукреция Беккари (173,69), третьей стала украинка Анастасия Архипова (161,73).

Фигурное катание. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина
Девушки. Итоговое положение
1. Анна Щербакова (Россия) — 202,79.
2. Лукреция Беккари (Италия) — 173,69.
3. Анастасия Архипова (Украина) — 161,73.

Позднее сегодня произвольную программу на Европейском юношеском олимпийском фестивале представят мужчины, где от России будет участвовать Илья Яблоков. Он лидирует после короткой программы.

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