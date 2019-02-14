«Лада» одержала победу над «Астраханочкой» в женском ЧР по гандболу

«Лада» одержала победу над «Астраханочкой» в матче женского чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась со счётом 39:29 в пользу хозяев.



«Лада» одержала 16-ю победу в 17 матчах женской Суперлиги и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Астраханочка» потерпела шестое поражение в 16 играх и идёт на четвёртой позиции.

В следующем туре «Лада» 18 февраля сыграет в гостях со «Ставропольем», а «Астраханочка» 16 февраля встретится на выезде с «Уфой-Алиса».



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины



«Лада» (Тольятти) — «Астраханочка» (Астрахань) — 39:29 (16:15)



Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».