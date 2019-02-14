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«Лада» одержала победу над «Астраханочкой» в женском ЧР по гандболу

«Лада» одержала победу над «Астраханочкой» в женском ЧР по гандболу
Другие / Гандбол

«Лада» одержала победу над «Астраханочкой» в матче женского чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась со счётом 39:29 в пользу хозяев.

«Лада» одержала 16-ю победу в 17 матчах женской Суперлиги и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Астраханочка» потерпела шестое поражение в 16 играх и идёт на четвёртой позиции.

В следующем туре «Лада» 18 февраля сыграет в гостях со «Ставропольем», а «Астраханочка» 16 февраля встретится на выезде с «Уфой-Алиса».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Лада» (Тольятти) — «Астраханочка» (Астрахань) — 39:29 (16:15)

Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».

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