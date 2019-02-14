IAAF не будет настаивать, что бегунья Семеня — мужчина, считающий себя женщиной

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала заявление в ответ на публикацию издания The Times, в которой утверждается, что организация намерена заявить в CAS, что двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня из ЮАР должна считаться мужчиной, который ощущает себя женщиной.



«IAAF не классифицирует ни одного атлета с отличиями в половом развитии как мужчину. Наоборот, мы принимаем их пол без вопросов и разрешаем соревноваться среди женщин. Но если у такого атлета есть семенники и мужской уровень тестостерона, они получают такое же увеличение мышц и костей, повышенный гемоглобин, как мужчины в период полового созревания, что и даёт такое преимущество в спорте мужчинам над женщинами.



Чтобы сохранить честную конкуренцию среди женщин, необходимо, чтобы атлеты снижали уровень тестостерона до женского, прежде чем будут выступать на международных соревнованиях», — сообщается на сайте IAAF.



Организация планирует ввести правило, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона. Из-за возможного введения этого правила Семеня подала иск в CAS.



Отметим, после побед Семени у соперниц возникли сомнения относительно гендерной принадлежности южноафриканки. Спортсменка прошла специальный тест, который показал, что бегунья является женщиной с очень высоким уровнем тестостерона.