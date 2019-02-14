«Кубань» проиграла «Ростову-Дон», «Звезда» победила «Университет»

В чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги состоялось два матча.

«Ростов-Дон» на выезде переиграл «Кубань» — 28:26. Ростовская команда одержала 17-ю подряд победу в чемпионате и возглавляет турнирную таблицу, краснодарский клуб (11 побед, 1 ничья, 5 поражений) занимает третье место.

«Звезда» в домашних стенах уверенно переиграла «Университет» — 35:21. Звенигородская команда (8 побед, 2 ничьи, 6 поражений) занимает пятое место в таблице, ижевская (6 побед, 1 ничья, 11 поражений) — на седьмом.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Кубань» (Краснодар) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 26:28 (14:17)

«Звезда» (Звенигород) — «Университет» (Ижевск) — 35:21 (16:10)

Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».