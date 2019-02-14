Щербакова пройдёт обследование по поводу ушиба бедра

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова пройдёт медицинское обследование в Москве после ушиба, полученного на Европейском юношеском олимпийском фестивале, где она одержала победу в соревнованиях среди девушек, информирует РИА «Новости».

«Бедро у неё побаливало, выпила обезболивающее, намазали мазью, но решение было за ней, я дал ей возможность его принять. Как вы видели, на разминке четверной лутц получился два раза. Её падение в программе — это технический сбой, а не результат последствий неприятных ощущений в бедре.

Как приедем в Москву, сделаем обследование. Дадим ей отдохнуть, восстановиться, чтобы она дальше готовилась к чемпионату мира", — сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.