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Щербакова пройдёт обследование по поводу ушиба бедра

Щербакова пройдёт обследование по поводу ушиба бедра
Другие / Фигурное катание

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова пройдёт медицинское обследование в Москве после ушиба, полученного на Европейском юношеском олимпийском фестивале, где она одержала победу в соревнованиях среди девушек, информирует РИА «Новости».

«Бедро у неё побаливало, выпила обезболивающее, намазали мазью, но решение было за ней, я дал ей возможность его принять. Как вы видели, на разминке четверной лутц получился два раза. Её падение в программе — это технический сбой, а не результат последствий неприятных ощущений в бедре.

Как приедем в Москву, сделаем обследование. Дадим ей отдохнуть, восстановиться, чтобы она дальше готовилась к чемпионату мира", — сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Щербакова выиграла золото на Европейском олимпийском фестивале
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