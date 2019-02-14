Словацкая горнолыжница Вльгова выиграла гигантский слалом на ЧМ, Шиффрин — 3-я

Словацкая горнолыжница Петра Вльгова выиграла соревнования в гигантском слаломе на чемпионате мира в Оре (Швеция).

По сумме двух заездов словачка одержала победу с результатом 2 минуты 1,97 секунды. Второе место заняла немка Виктория Ребенсбург (+0,14), лидировавшая после первой попытки. Олимпийская чемпионка мира 2018 года в этом виде программы, лидер сезона, американка Микаэла Шиффрин выиграла бронзовую медаль (+0,38).

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Оре, Швеция

Женщины, гигантский слалом

1. Петра Вльгова (Словакия) — 2.01,97.

2. Виктория Ребенсбург (Германия) — +0,14.

3. Микаэла Шиффрин (США) — +0,38.

В субботу, 16 февраля, горнолыжницы выйдут на старт соревнований в слаломе.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту завершится в воскресенье, 17 февраля.