Кайшева: очень тяжело выступать на такой высоте, в глазах темнеет

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.



«Я получила печальный урок на подобной высоте и начала гонку очень спокойно, чтобы завершить её на нормальной скорости. Очень тяжело выступать на такой высоте, приходится в какой-то степени мучиться с сознанием, ещё в глазах темнеет. Я начала на втором круге сильно напрягаться, поэтому было тяжело в стрельбе», — цитирует Кайшеву сайт телеканала „Матч ТВ“.