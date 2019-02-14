Сборная России по бадминтону вышла в полуфинал чемпионата Европы в миксте

Российские бадминтонисты обыграли команду Германии во втором матче чемпионата Европы среди смешанных команд в Копенгагене. Благодаря этой победе россияне обеспечили себе участие в полуфинале турнира.



Пара Екатерины Болотовой и Владимира Иванова обыграла Линду Эфлер и Марвина Сайдела, Владимир Мальков — Макса Вайскирхена, Евгения Косецкая — Ивонн Ли, Владимир Иванов и Иван Созонов — Марка Ламсфаса и Марвина Сайдела, Екатерина Болотова и Алина Давлетова — Изабель Гертрих и Линду Эфлер. Итоговые счёт — 5-0.



В первом матче турнира сборная России со счётом 3-2 обыграла сборную Англии, а немцы победили ирландцев со счётом 4-1.



Чемпионат Европы среди смешанных команд завершится в воскресенье, 17 февраля.

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