Горнолыжник Казазаев — второй в гигантском слаломе на Олимпийском фестивале

Российский горнолыжник Никита Казазаев стал серебряным призёром соревнований в гигантском слаломе на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина).

В борьбе за золото россиянин уступил 0,07 секунды норвежцу Андреасу Амдалю. Бронзовые медали выиграли француз Пабло Банфи и итальянец Маттео Бендотти, уступившие победителю 0,28 секунды.

Горнолыжный спорт. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина

Юноши, гигантский слалом

1. Андреас Амдаль (Норвегия) – 2.09,95.

2. Никита Казазаев (Россия) – +0,07.

3—4. Пабло Банфи (Франция) – +0,28.

3—4. Маттео Бендотти (Италия) – +0,28.

Для российских горнолыжников эта медаль стала первой на фестивале.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14—18 лет завершится 16 февраля.