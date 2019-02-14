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Горнолыжник Казазаев — второй в гигантском слаломе на Олимпийском фестивале

Горнолыжник Казазаев — второй в гигантском слаломе на Олимпийском фестивале
Другие / Лыжный спорт

Российский горнолыжник Никита Казазаев стал серебряным призёром соревнований в гигантском слаломе на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево (Босния и Герцеговина).

В борьбе за золото россиянин уступил 0,07 секунды норвежцу Андреасу Амдалю. Бронзовые медали выиграли француз Пабло Банфи и итальянец Маттео Бендотти, уступившие победителю 0,28 секунды.

Горнолыжный спорт. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина
Юноши, гигантский слалом
1. Андреас Амдаль (Норвегия) – 2.09,95.
2. Никита Казазаев (Россия) – +0,07.
3—4. Пабло Банфи (Франция) – +0,28.
3—4. Маттео Бендотти (Италия) – +0,28.

Для российских горнолыжников эта медаль стала первой на фестивале.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14—18 лет завершится 16 февраля.

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