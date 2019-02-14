Вирер возглавляет общий зачёт КМ по биатлону, Старых опустилась на 19-е место

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, занявшая 8-е место в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, сохранила лидерство в общем зачёте. На её счету 685 очков.

Второй идёт соотечественница Вирер Лиза Виттоцци (675). На третье место поднялась норвежка Марте Рёйселанд (597).

Лучшая из россиянок, Ирина Старых, пропускающая этап в США, опустилась с 18-го на 19-е место.



Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Доротея Вирер (Италия) — 685.

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 675.

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 597.

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 580.

5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 526.

6. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 497...

19. Ирина Старых (Россия) — 307…

22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 284…

31. Евгения Павлова (Россия) — 160…

37. Светлана Миронова (Россия) — 133…

39. Маргарита Васильева (Россия) — 129...

48. Валерия Васнецова (Россия) — 81.