Фигурист Яблоков выиграл золото на Европейском олимпийском фестивале

Российский фигурист Илья Яблоков выиграл золотую медаль в одиночном катании на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта в Сараево (Босния и Герцеговина).

По итогам короткой и произвольной программ россиянин набрал 211,62 балла. Второе место занял эстонский фигурист Михаил Селевко (189,29). Третьим стал белорус Евгений Пузанов (175,07).

Фигурное катание. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина

Юноши

1. Илья Яблоков (Россия) – 211,62 балла.

2. Михаил Селевко (Эстония) – 189,29.

3. Евгений Пузанов (Беларусь) – 175,07.

Для сборной России эта золотая медаль стала второй на фестивале. Обе награды выиграли фигуристы.

Ранее Анна Щербакова выиграла турнир среди девушек.