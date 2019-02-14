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Фигурист Яблоков выиграл золото на Европейском олимпийском фестивале

Фигурист Яблоков выиграл золото на Европейском олимпийском фестивале
Другие / Фигурное катание

Российский фигурист Илья Яблоков выиграл золотую медаль в одиночном катании на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта в Сараево (Босния и Герцеговина).

По итогам короткой и произвольной программ россиянин набрал 211,62 балла. Второе место занял эстонский фигурист Михаил Селевко (189,29). Третьим стал белорус Евгений Пузанов (175,07).

Фигурное катание. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина
Юноши
1. Илья Яблоков (Россия) – 211,62 балла.
2. Михаил Селевко (Эстония) – 189,29.
3. Евгений Пузанов (Беларусь) – 175,07.

Для сборной России эта золотая медаль стала второй на фестивале. Обе награды выиграли фигуристы.

Ранее Анна Щербакова выиграла турнир среди девушек.

Щербакова выиграла золото на Европейском олимпийском фестивале
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