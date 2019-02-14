Щербакова: несмотря ни на что, продолжу выполнять четверной лутц

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о падении на тренировке и четверном прыжке, который не смогла выполнить в произвольной программе на Европейском юношеском олимпийском фестивале, где она одержала победу.



«Эти соревнования очень важны, и ушиб – не повод упрощать программу. Знала, что со всем справлюсь. Просто надо настраиваться и кататься. Несмотря ни на что, продолжу выполнять четверной лутц.



Конечно, можно кататься лучше. Очень жаль, что опять не получился лутц. Вроде на разминке всё было нормально – казалось, я почувствовала прыжок. Обидно. Значит, надо больше над ним работать, доводить до такой стабильности, чтобы никаких вопросов не было», – цитирует Щербакову «Команда России».

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