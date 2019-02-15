Женская сборная России опустилась на 5-е место в зачёте Кубка наций

После спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити женская сборная России опустилась с четвёртого на пятое место в Кубке наций.
Лучший результат среди россиянок в гонке показала Маргарита Васильева — 14-е место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.
Зачёт Кубка наций возглавляют француженки, вторыми идут немки. На третьем месте — команда Норвегии.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Женщины. После 15 гонок из 23
1. Франция – 5271
2. Германия – 5120
3. Норвегия – 5101
4. Италия – 4886
5. Россия – 4881
6. Швеция – 4417
7. Чехия – 4261
8. Украина – 4104
9. Швейцария – 3864
10. Австрия – 3832
В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.
Рёйселанд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в США, Васильева — 14-я