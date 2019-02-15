Женская сборная России опустилась на 5-е место в зачёте Кубка наций

После спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити женская сборная России опустилась с четвёртого на пятое место в Кубке наций.



Лучший результат среди россиянок в гонке показала Маргарита Васильева — 14-е место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.



Зачёт Кубка наций возглавляют француженки, вторыми идут немки. На третьем месте — команда Норвегии.



Биатлон. Кубок мира. Кубок наций

Женщины. После 15 гонок из 23



1. Франция – 5271

2. Германия – 5120

3. Норвегия – 5101

4. Италия – 4886

5. Россия – 4881

6. Швеция – 4417

7. Чехия – 4261

8. Украина – 4104

9. Швейцария – 3864

10. Австрия – 3832



В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Рёйселанд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в США, Васильева — 14-я